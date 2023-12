Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador: négociation pour une acquisition dans le comptage information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe indique être entré en négociation exclusive avec les actionnaires des sociétés Compteur-energie.com, OTmetric et MyMeterinfo, pour l'acquisition de 100% des titres de ces trois entreprises.



Regroupant une expertise dans la conception et la commercialisation de systèmes de télérelève, de compteurs électriques, eau, gaz, fioul et énergie, destinés aux professionnels, elles emploient huit personnes pour un chiffre d'affaires total de 2,8 millions d'euros.



Ce projet permettrait au groupe Thermador de renforcer son activité dans le marché du comptage. Il apporterait aussi la connaissance et le savoir-faire nécessaire pour enrichir avec des matériels connectés certaines gammes déjà commercialisées par ses filiales.





