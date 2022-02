Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador: hausse de 46% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 14:19









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe en hausse de 46,2% à 52,9 millions d'euros et un résultat opérationnel en croissance de 42,4% à 73,2 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 23% à 486,5 millions.



'Les très nombreux chantiers pour la rénovation énergétique des bâtiments en France ont approximativement apporté 3 % de la croissance du groupe', précise le distributeur de gros de matériel de plomberie.



Thermador propose pour 2021 un dividende de deux euros, soit 34,8% du bénéfice net par action. Le groupe ajoute maintenir ses objectifs de développement durable qui consistent à doubler de taille tous les dix ans.





Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris +0.30%