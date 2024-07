Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thermador: délaissé après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe lâche plus de 5%, après la publication par le distributeur de gros de matériel de plomberie d'un chiffre d'affaires en recul de 16,1% à 271,5 millions d'euros pour le premier semestre 2024, un niveau inférieur aux attentes selon Oddo BHF.



'Après la forte baisse en début d'année (-17,2% en organique), l'activité ressort finalement dans la même tendance au deuxième trimestre avec un retrait de 15%', constate l'analyste, qui pointe sur le semestre un effet volume de -13,6% et un effet prix de -2,5%.



Voyant 'un environnement de marché encore peu porteur à court terme', Oddo BHF ajuste en baisse ses prévisions pour 2024 ainsi que son objectif de cours, passant ainsi de 90 à 88 euros, tout en maintenant son opinion 'neutre' sur le titre.





Valeurs associées THERMADOR 78,50 EUR Euronext Paris -2,00%