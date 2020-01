Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador : croissance de 18,5% du CA annuel Cercle Finance • 15/01/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe affiche au titre de son exercice 2019 un chiffre d'affaires de 368,8 millions d'euros, en croissance de 18,5% par rapport à l'année précédente, dont une progression de 8,3% à périmètre constant. Cette croissance globale des ventes sur l'ensemble de 2019 s'accompagne d'une dynamique d'accélération régulière tout au long de l'année, avec une croissance à périmètre constant qui est passée de +4,3% au premier trimestre à +13,1% au quatrième. 'La société Distrilabo a été acquise le 31 décembre 2019 d'où l'absence d'impact sur le chiffre d'affaires consolidé 2019', précise le distributeur de matériel de plomberie, qui publiera ses résultats annuels 2019 le 21 février 2020.

Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris +2.33%