Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador: croissance de 11% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe affiche au titre des neuf premiers mois de 2022 un chiffre d'affaires en croissance de 10,8% à 417,7 millions d'euros, avec une accélération de croissance à +14,1% au troisième trimestre (par rapport à la même période en 2021).



'En corrigeant l'effet de base des chiffres 2021 biaisés par les achats anticipés de nos clients avant la fin du mois de juin 2021, on constate que la croissance des deux derniers trimestres est en moyenne de 10,1%', note le distributeur de matériel de plomberie.



S'il anticipe une 'baisse sensible et très prochaine des mises en chantier de logements neufs', Thermador précise que moins de 10% de son chiffre d'affaires dépend de cette activité 'qui reste très prometteuse à long terme compte tenu du manque d'habitations'.





Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris +1.27%