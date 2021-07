Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador : bien orienté après son CA du 1er semestre Cercle Finance • 16/07/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe grimpe de plus de 6% après la publication, par le distributeur en gros de matériel de plomberie, d'un chiffre d'affaires de plus de 262,7 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2021, en croissance de 39,9% (+35,8% à périmètre constant). Suite à cette publication semestrielle, Oddo BHF ajuste son scénario 2021 avec à présent un CA de 460 millions d'euros, en croissance de +16,3% dont +14,6% en comparable, et un ROC de 64,3 millions, soit une MOC de 14%. Pointant 'des drivers de croissance encore conséquents pour le groupe' et un levier sur les marges qui pourrait être plus important par rapport à son scénario prudent, le bureau d'études réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre.

Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris +6.76%