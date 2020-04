Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador : augmentation de capital réservée aux salariés Cercle Finance • 06/04/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - Thermador annonce que 91.098 actions, représentant 1% de son capital, vont être créées le 27 avril dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux salariés. Ces titres seront alors intégrés au FCP Thermador Groupe qui détenait 2,7% du capital à la date 31 décembre. 'Malgré des circonstances extrêmement anxiogènes et un cours de bourse très volatile, les salariés du groupe Thermador se sont totalement engagés pour bénéficier d'une augmentation de capital leur étant réservée dans le cadre d'une gestion collective', souligne le groupe.

Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris +4.52%