Thermador: acquisition du fonds de commerce d'AFY finalisée information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - Thermador Groupe annonce que sa filiale Sferaco a finalisé, suite à la période de négociation exclusive annoncée le 19 avril, l'acquisition du fonds de commerce et du stock de la société AFY pour un montant payé en cash de 1,5 million d'euros.



La société AFY vend aux grossistes spécialisés une gamme ciblée de raccords fonte et acier, de brides acier et de robinetterie qui complète et renforce parfaitement l'offre de Sferaco pour le bâtiment et l'industrie.



Elle a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de quatre millions d'euros et un EBITDA de 0,4 million. Sa trésorerie nette au 31 décembre 2021 s'élevait à 0,7 million. Ses huit salariés de ont été intégrés au sein de Sferaco.