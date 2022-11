Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador: acquisition de DPI finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe annonce avoir finalisé, le 31 octobre, l'acquisition de 100% des titres de la société DPI (Direct Pipe Industry), spécialiste des canalisations plastiques pour les réseaux humides et secs basé à Monaco, pour un montant de 31 millions d'euros, payé en cash.



'Un complément de prix d'un montant 5,16 millions d'euros pourrait être versé au début de l'année 2024 si le résultat opérationnel moyen atteignait 3,859 millions pour les années 2022 et 2023', précise le distributeur de matériel de plomberie.



Proposant des produits utilisés pour l'eau potable, les eaux usées, l'irrigation, le drainage, les gaz et biogaz, les réseaux télécom et électriques, DPI devrait avoir réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros, à environ 98% en France.





