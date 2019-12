Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador : acquisition de Distrilabo en Alsace Cercle Finance • 11/12/2019 à 09:36









(CercleFinance.com) - Le groupe de matériel de plomberie Thermador Groupe annonce que ses administrateurs ont majoritairement décidé de donner tous les pouvoirs au PDG pour finaliser l'acquisition de la société Distrilabo basée à Bischheim, en Alsace. Distrilabo distribue en France des matériels techniques pour la mesure et le contrôle de la pression, la température, le niveau et le débit pour les process industriels et le génie climatique, à des grossistes en fournitures industrielles et en sanitaire chauffage. Les 20 salariés de cette entreprise familiale ont réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros et dégagé un résultat d'exploitation de 387.000 euros. Distrilabo pourrait ainsi devenir la locomotive du groupe pour ces gammes de produits.

Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris -1.84%