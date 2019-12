Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador : a finalisé l'acquisition de Distrilabo Cercle Finance • 24/12/2019 à 09:03









(CercleFinance.com) - Le distributeur spécialisé Thermador fait part de la finalisation de l'acquisition de la société alsacienne Distrilabo, opération annoncée le 11 décembre dernier. En 2018, la cible, qui emploie 20 salariés, a réalisé un CA de 5,5 millions d'euros pour 387.000 euros de résultat d'exploitation, confirme le groupe. Le prix de l'opération a été précisé : il est de 5,2 millions d'euros, en espèces, et sera financé par deux emprunts bancaires à taux fixes 'très compétitifs' sur cinq ans.

Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris +1.13%