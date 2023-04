Theravet: trésorerie de 3,19 millions d'euros, visibilité jusqu'au quatrième trimestre 2024

(AOF) - Theravet accuse un fort repli de 9,82% à 2,48 euros après la présentation de ses résultats annuels. La biotech spécialiste traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie publie une perte nette de 2,3 million d’euros contre 1,3 million en 2021, pour un chiffre d’affaires de 94 000 euros contre 12 300 euros en 2021. L'excédent brut d’exploitation est passé de 1,17 million en 2021 à 1,68 million d'euros en 2022.

Le groupe déclare une trésorerie de 3,19 millions d'euros au 31 décembre 2022, lui conférant une visibilité financière jusqu'au début du 4ème trimestre 2024

" Depuis l'introduction en bourse de TheraVet en juin 2021, nous nous sommes engagés à déployer des innovations thérapeutiques pour traiter les pathologies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie ", déclare Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.