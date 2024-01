Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TheraVet: retours positifs dans l'ostéosarcome canin information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie vétérinaire TheraVet a annoncé mercredi le succès de son webinaire éducatif consacré à l'ostéosarcome canin, organisé en collaboration avec le britannique Veterinary Instrumentation.



Le spécialiste des traitements ostéoarticulaires indique que 520 vétérinaires originaires du Royaume-Uni et internationaux, se sont inscrit à l'événement qui s'est déroulé fin 2023, dont 38% de participants en direct.



Le webinaire était destiné à présenter la méthode de prise en charge de l'ostéosarcome canin via la cimentoplastie 'Biocera-Vet' conçue par l'entreprise wallone.



TheraVe souligne que le contenu de la réunion a été apprécié, avec une note moyenne ressorti à 8,4 sur 10, et toute une série de retours positifs de la part des professionnels participants.





