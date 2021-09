Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TheraVet : le titre grimpe après les résultats d'une étude information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le titre TheraVet grimpe de plus de 8% mercredi à la Bourse de Paris, après l'annonce par la société de biotechnologie vétérinaire de résultats encourageants dans l'arthrose canine. Peu avant 11h00, l'action bondit de 8,4%, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de l'ordre de 26% depuis son entrée en Bourse du mois de juin. Dans un communiqué paru ce matin, TheraVet fait état de résultats de sécurité et d'efficacité 'positifs' pour son étude clinique de preuve de concept évaluant son gel visco-régénérant Visco-Vet. D'après la 'biotech' seule injection intra-articulaire a amélioré de manière statistiquement significative la mobilité des chiens, avec une diminution de 27,4% à trois mois de la mesure retenue. L'entreprise d'origine wallonne souligne que Visco-Vet a également induit une réduction statistiquement significative de la douleur liée à l'arthrose chez les 16 chiens ayant terminé l'étude. D'après TheraVet, Visco-Vet pourrait donc 'changer la donne' face aux traitements actuels, qui ne contrôlent la douleur liée à l'arthrose que pendant un mois, voire moins, avec des effets secondaires parfois graves.

Valeurs associées THERAVET Euronext Paris +8.44%