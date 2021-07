Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TheraVet : le titre avance après un point d'activité Cercle Finance • 07/07/2021 à 12:19









(CercleFinance.com) - TheraVet, une société de biotechnologie spécialisée dans la santé animale, gagne du terrain ce mercredi suite à son point d'activité du 1er semestre. Dans son communiqué, la société wallone fait notamment état de 'résultats positifs' en termes de sécurité d'emploi et d'efficacité pour le Visco-Vet, son traitement de l'arthrose et de la déficience du ligament croisé antérieur chez le chien. Concernant Biocera-Vet, dont la commercialisation a débuté en avril dernier en Belgique avec le lancement d'un produit destiné à la chirurgie osseuse, l'entreprise dit afficher de nouveaux objectifs avec l'expansion commerciale du produit. D'un point de vue strictement financier, TheraVet indique que son bilan s'est trouvé renforcé par le succès de sa récente introduction en Bourse, qui s'est traduite par une augmentation de capital de plus de sept millions d'euros. L'action - cotée à la fois sur Euronext Growth à Bruxelles et Paris - progressait de plus de 2,5% mercredi suite à ces annonces.

Valeurs associées THERAVET Euronext Paris +2.86%