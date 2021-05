Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TheraVet : le prix de l'IPO fixé à 9,60 euros l'action Cercle Finance • 26/05/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - TheraVet, un spécialiste de la santé animale, a annoncé mercredi le lancement de son processus d'introduction en Bourse sur Euronext Growth Bruxelles et Paris. La société de biotechnologie, qui développe des traitements ostéoarticulaires pour les animaux, a prévu de s'introduire sur la base d'un prix unitaire de 9,60 euros. L'offre prévoit une augmentation de capital de six millions d'euros susceptible d'être portée à 7,9 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. TheraVet précise avoir d'ores et déjà reçu des engagements de souscription pour un montant d'environ 1,7 millions d'euros. L'offre, qui ouvre aujourd'hui, se clôturera le 10 juin.

