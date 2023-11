Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TheraVet: lancement d'une étude dans l'ostéosarcome information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - TheraVet, société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement d'une étude clinique mesurant l'efficacité de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET® Osteosarcoma combinée à la radiothérapie stéréotaxique (RST) chez des patients atteints d'ostéosarcome.



' L'ostéosarcome canin est généralement traité par amputation du membre afin d'assurer le contrôle local de la tumeur et par chimiothérapie adjuvante pour retarder l'apparition de métastases '.



' Une alternative prometteuse est la cimentoplastie percutanée. Celle-ci consiste en l'injection percutanée d'un ciment osseux - tel que BIOCERA-VET® Osteosarcoma - au niveau de la tumeur osseuse, qui procure une analgésie, une consolidation osseuse, prévenant ainsi les fractures

Pathologiques ' indique la société.





Valeurs associées THERAVET Euronext Paris -0.92%