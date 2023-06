Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TheraVet: intérêt croissant dans l'ostéosarcome du chien information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 12:24









(CercleFinance.com) - TheraVet a fait état jeudi d'un intérêt croissant pour son programme dédié au cancer des os canin, avec notamment une forte augmentation du nombre de centres participant au programme.



Depuis le lancement du projet, fin 2022, le nombre de centres participants a augmenté de 300% pour atteindre le nombre de 16 dans sept pays, indique la société de biotechnologie vétérinaire.



Depuis son lancement officiel il y a deux mois, ce nombre a augmenté de 33%, ajoute TheraVet.



Son programme dans l'ostéosarcome consiste en une solution mini-invasive de préservation du membre susceptible de constituer une alternative à l'amputation chez les chiens.



Ce composant peut également être combiné à toutes les options de prise en charge non chirurgicales déjà disponibles telles que la chimiothérapie ou la radiothérapie.



Avec environ 40.000 cas par an en Europe et aux Etats-Unis, l'ostéosarcome est une maladie grave présentant un mauvais pronostic et affectant sévèrement la qualité de vie des chiens du fait de douleurs intenses et d'une mobilité réduite.



Suite à cette annonce, l'action TheraVet progressait de 0,5% jeudi, après avoir pris jusqu'à 10% en début de matinée.





