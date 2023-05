Theravet en nette hausse après le lancement d'un produit contre les infections osseuses

(AOF) - TheraVet société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, gagne 10,7% à 2,12 euros après avoir annoncé annonce le lancement commercial de Biocera-Vet Combo-Clean, une nouvelle référence de sa gamme de substituts osseux en Europe et au Royaume-Uni. La société présente Combo-Clean comme « la solution pour apporter localement une forte concentration d'antibiotiques et assurer la stabilité » en cas d’infections osseuses : il peut être mélangé avec les 7 antibiotiques les plus couramment utilisés.

" Les infections peuvent être un problème majeur lorsqu'il s'agit de chirurgies orthopédiques et peuvent survenir dans 5% de ces chirurgies " rappelle la société spécialiste de la santé animale. " Pour éviter d'endommager l'os, il est généralement recommandé de suivre un traitement antibiotique et de retirer les implants et les matériaux infectés ", et " un traitement préventif peut également être mis en place pour les chirurgies à haut risque " " par exemple, une fracture ouverte due à un traumatisme ou à une morsure ".

