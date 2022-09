Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TheraVet: annonce un accord de distribution pour Biocera-Vet information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - TheraVet annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution exclusif avec Invictos Orthopedics, une société nord-américaine qui conçoit, développe et commercialise des produits orthopédiques et des dispositifs médicaux vétérinaires.



Selon les termes de l'accord, Invictos assurera la promotion et la distribution de Biocera-Vet à travers les États-Unis.



Harold Wotton, fondateur et directeur général d'Invictos Orthopedics, déclare : ' Les produits TheraVet s'intègrent parfaitement à notre offre croissante en chirurgie orthopédique et nous sommes ravis de rendre disponible cette innovation en orthopédie vétérinaire. '



Enrico Bastianelli, directeur général de TheraVet, commente : ' La signature d'un accord de distribution avec une société aussi spécialisée est une étape essentielle pour atteindre les objectifs commerciaux que TheraVet s'est fixés aux États-Unis. '





Valeurs associées THERAVET Euronext Paris -9.14%