Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TheraVet: accord de distribution au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 14:36









(CercleFinance.com) - TheraVet, un spécialiste des traitements ostéo-articulaires pour le santé animale, a annoncé mardi la signature d'un accord de distribution pour le Royaume-Uni et l'Irlande.



La société belge de biotechnologie vétérinaire indique avoir conclu un accord exclusif avec Veterinary Instrumentation (Vi), un distributeur d'instruments orthopédiques et chirurgicaux.



Cet accord porte sur la distribution de la gamme de substituts osseux Biocera-Vet mise au point par TheraVet.



L'entreprise fait remarquer que le Royaume-Uni est le troisième plus grand marché européen avec plus de 16 millions d'animaux de compagnie (chiens et chats).



Cotée à la Bourse de Paris, l'action évoluait peu mardi suite à cette annonce, affichant un cours parfaitement stable en début d'après-midi.





Valeurs associées THERAVET Euronext Paris +3.64%