Thérapie génique: GenSight Biologics lève 12 millions d'euros auprès d'un fonds américain

(AOF) - GenSight Biologics société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce avoir signé un contrat de souscription pour un montant de 12 millions d'euros sous la forme d'une émission obligataire convertible en actions auprès du fonds américain Heights Capital.

"Quelques semaines après l'annonce d'un prêt conditionnel de 35 millions par la BEI, ce nouveau financement nous permettra non seulement de tirer la 1ère tranche de 8 millions d'euros, mais également de sécuriser 12 millions additionnels dans des conditions à nouveau peu dilutives pour nos actionnaires, malgré des conditions de marché particulièrement difficiles ", a déclaré Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier de GenSight.

" Ces obligations sont convertibles avec une prime de 30% sur le cours actuel, et amortissables en actions avec une décote maximale de 15% sur le cours actuel, avec la possibilité de rembourser en numéraire. Ces conditions de conversion limitent fortement le risque de dilution pour les actionnaires. "

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.