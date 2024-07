Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Theranexus: trésorerie sous pression, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 12:24









(CercleFinance.com) - L'action Theranexus dégringole vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un point d'étape marqué par une forte diminution de sa position de trésorerie.



La société biopharmaceutique explique qu'elle disposait, en date du 30 juin, d'une trésorerie disponible de 1,8 million d'euros, à comparer avec un montant de 3,1 millions d'euros trois mois plus tôt, au 31 mars.



Dans son communiqué, l'entreprise souligne toutefois que le crédit impôt recherche (CIR) pour l'exercice 2023, d'un montant de 785.000 euros, n'avait pas encore été perçu et n'était donc pas intégré dans ce chiffre.



Theranexus indique cependant avoir décidé de mettre en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres afin de préparer son étude de phase 3 dans la forme juvénile de la maladie de Batten.



Cette ligne d'un montant total maximum de 2,5 millions d'euros sur 24 mois sera intégralement assurée par société d'investissement Iris via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles.



Le montant de l'étude de phase 3 étant évalué autour de neuf millions d'euros jusqu'à l'enregistrement, la société biopharmaceutique va néanmoins devoir trouver d'autres sources de financement pour démarrer cette étude pivotale.



Autour de 12h20, l'action décrochait de plus de 32% à la Bourse de Paris suite à ces annonce.





Valeurs associées THERANEXUS 0,69 EUR Euronext Paris -28,72%