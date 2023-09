Theranexus: résultats prometteurs dans la maladie de Batten information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 11:31

(CercleFinance.com) - Theranexus s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à la présentation de résultats intermédiaires jugés 'très encourageants' dans le traitement de la maladie de Batten.



A 11h15, l'action de la société biopharmaceutique bondit de plus de 8%, alors que l'indice CAC Mid & Small progresse de 1,4% au même moment.



Les résultats intermédiaires de son étude de phase 1/2 ont notamment montré une absence de progression notable des symptômes moteurs après 12 mois de traitement sur les six patients suivis, tous âgés d'au moins 17 ans.



Pour le Professeur Gary Clark, du Texas Children's Hospital de Houston, l'investigateur principal de l'étude, il s'agit d'un résultat 'inédit' dans l'indication.



Chez Theranexus, on souligne que ces résultats d'efficacité et de tolérance après 12 mois de traitement viennent confirmer ceux déjà obtenus à six mois, qui avaient été annoncés à la mi-juin.



La forme juvénile de la maladie de Batten est un trouble génétique du système nerveux, rare et mortel, pour lequel il n'existe actuellement aucun traitement.



Le premier symptôme de la forme juvénile, une perte progressive de la vision, apparaît entre les âges de quatre et six ans, avant l'apparition de troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des difficultés motrices.



Cette maladie est toujours mortelle - généralement vers la fin de l'adolescence ou à l'entrée dans l'âge adulte.



Dans un communiqué publié hier soir, Theranexus a fait état d'une trésorerie proforma de 7,8 millions d'euros suite à l'augmentation de capital bouclée en juillet, ce qui lui confère une visibilité financière d'au moins 12 mois.