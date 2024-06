Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Theranexus: résultats positifs à 18 mois dans Batten information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - L'action Theranexus grimpe dans des volumes soutenus jeudi matin à la Bourse de Paris, où la société de biotechnologie signe l'une des plus fortes hausses du marché après avoir fait état de résultats positifs dans la maladie de Batten.



Vers 9h30, le titre gagne plus de 10% dans des volumes importants, représentant déjà quatre fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances complètes de Bourse. Au même instant, le CAC Mid & Small avance de 0,6%.



Theranexus a confirmé ce matin les résultats positifs à 18 mois de son candidat médicament Batten-1 obtenus dans le cadre d'une étude de phase 1/2 conduite sur les neurofilaments, un biomarqueur de la mort neuronale.



Les conclusions de l'essai indiquent une diminution des chaînes légères de neurofilaments (NfL) sériques, avec une réduction moyenne de 33% après 18 mois de traitement.



Pour rappel, ce taux atteignait 32% après 12 mois de traitement.



Du point de vue de la société biopharmaceutique, ces données confortent le potentiel thérapeutique du candidat médicament Batten-1 dans la forme juvénile de la maladie de Batten.



'Nous continuons d'évaluer toutes les options pour disposer des ressources nécessaires à la mise en place de notre phase 3 pivotale, en Europe et aux États-Unis', souligne Mathieu Charvériat, son PDG.



Par ailleurs, Theranexus et son partenaire, la fondation BBDF ont mis en place un programme d'accès compassionnel afin de permettre aux six patients ayant participé à l'étude de continuer à recevoir le traitement compte tenu de son rapport bénéfice-risque favorable.



La forme juvénile de la maladie de Batten - ou maladie de Spielmeyer-Vogt, ou encore maladie CLN3 - est une maladie génétique du système nerveux, rare et mortelle, pour laquelle il n'existe aucun traitement.



Elle apparaît généralement entre les âges de quatre à six ans, via une perte progressive de la vision, suivie par des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des difficultés motrices.





Valeurs associées THERANEXUS 1.14 EUR Euronext Paris +9.09%