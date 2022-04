Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theranexus: résultats annuels en hausse information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 13:34









(CercleFinance.com) - Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques, vient de publier ses résultats financiers 2021.



Au 31 mars 2022, Theranexus affiche une trésorerie de 13,0 ME lui donnant une visibilité supérieure à 18 mois. Cette trésorerie intègre le versement de 1,7 ME sous forme d'avances et subventions ainsi que le versement de 800 kE par Bpifrance dans le cadre d'un Prêt Innovation R&D, tous deux reçus au cours du premier trimestre 2022.



La variation du résultat financier (perte de 396kE en 2021 contre un produit de 307 kE en 2020) est liée à la valorisation des actions de la société détenues dans le cadre du contrat de liquidité.



Les autres achats et charges externes ont progressé en 2021 (5 591 kE) par rapport à 2020 (3 568 kE).



Les salaires et charges sociales sont passés de 2 422 kE à 2 689 kE en raison de la fin de l'allégement des charges sociales lié à la fin du statut de Jeune Entreprise Innovante en début d'année 2021.



L'impôt sur les bénéfices comprend très majoritairement le Crédit Impôt Recherche dont le remboursement est attendu en 2022. Celui-ci est en hausse en 2021 par rapport à 2020 du fait de la hausse des prestations notamment dans le cadre des travaux de recherche dans la maladie de Batten. En conséquence, le résultat net 2021 est donc de 8 150 kE contre 4 797kE en 2020.





