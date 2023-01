Theranexus publie une trésorerie disponible conforme aux prévisions

(AOF) - Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l’interaction entre neurones et cellules gliales, a fait état de sa trésorerie et d'une évolution au sein de son organisation. Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible s’établit à 9,14 millions d'euros contre 11 millions au 30 septembre 2022, un niveau conforme aux prévisions de la société et qui lui garantit une bonne visibilité financière sur l’exercice 2023.

Autre information : le conseil d'administration a nommé Mathieu Charvériat en qualité de directeur général et Franck Mouthon en tant que président exécutif.

Par ailleurs, au cours du dernier trimestre 2022, Theranexus a signé une alliance stratégique avec l'Inserm Transfert, filiale de valorisation privée de l'Inserm, visant à l'identification de cibles potentielles et de candidats médicaments de thérapies innovantes dans le domaine des maladies neurologiques rares. Avec cet accord, Theranexus bénéficiera d'un accès privilégié et précoce aux travaux de l'Inserm pour identifier et caractériser des cibles nouvelles ainsi que des candidats ARN ou oligonucléotides antisens pour traiter les patients atteints de maladies neurologiques.

Cet accord structurant s'intègre parfaitement dans la stratégie de développement de médicaments dans les maladies neurologiques rares, à l'image de Batten-1, son actif en phase 1/2, développé avec la Fondation BBDF dans la maladie de Batten.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.