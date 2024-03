Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Theranexus: le DG prend la présidence du conseil information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Theranexus, société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies neurologiques rares, annonce la nomination de Mathieu Charvériat en tant que président du conseil d'administration, en plus de ses fonctions actuelles de directeur général.



Cette nomination prend effet à partir du 31 mars, à la suite de la démission de Franck Mouthon, qui devient directeur exécutif de l'Agence de programmes pour la recherche en santé, tout en restant administrateur au sein de Theranexus.





Valeurs associées THERANEXUS Euronext Paris +11.72%