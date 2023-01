Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theranexus: bonne visibilité financière sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Theranexus a dévoilé mercredi sa position de trésorerie à la fin 2022 et une évolution au sein de son organisation, deux annonces qui étaient accueillies favorablement par le marché.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans le traitement des maladies

neurologiques, indique que sa trésorerie disponible s'établissait à 9,1 millions d'euros au 31 décembre dernier, contre 11 millions fin septembre.



Dans son communiqué, l'entreprise lyonnaise évoque un niveau conforme aux prévisions de la société lui garantissant une 'bonne visibilité financière sur l'exercice 2023'.



Theranexus a également annoncé la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.



Mathieu Charvériat a été promu directeur général, des responsabilités qui le verront mener à bien les prochaines étapes du plan stratégique, à commencer par le lancement de la phase 3 pédiatrique pivotale de Batten-1 et notre plateforme de découverte de nouveaux médicaments innovants.



Le conseil d'administration a nommé Franck Mouthon, qui occupait jusqu'ici les fonctions de PDG, en tant que président exécutif.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de plus de 11% mercredi à la Bourse de Paris.



Franck Mouthon et Mathieu Charvériat avaient co-fondé Theranexus en 2013.





