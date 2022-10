Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theranexus: bondit après un partenariat avec l'Inserm information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le titre Theranexus caracole parmi les plus fortes hausses du marché parisien vendredi, la société biopharmaceutique ayant scellé une alliance stratégique avec une filiale de l'Inserm.



Dans un communiqué, Theranexus indique que le partenariat avec Inserm Transfert vise à identifier des cibles potentielles et des candidats médicaments dans le domaine des maladies neurologiques rares.



L'alliance doit permettre à Theranexus de bénéficier d'un accès privilégié et précoce aux technologies développées par l'Inserm et de se positionner en avance sur des cibles nouvellement identifiées dans les thérapies de type ARN ou oligonucléotides antisens.



Cet accord est prévu sur une durée de trois ans.



Vers 11h45, l'action Theranexus grimpait de 7,6% à 25,38 euros, dans des volumes représentant déjà dix fois ceux traités la veille. Depuis le début de l'année, le titre recule encore de quelque 66%.



Sa capitalisation boursière ressort à moins de sept millions d'euros.





Valeurs associées THERANEXUS Euronext Paris +8.86%