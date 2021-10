Theranexus affiche une trésorerie disponible de 12,5 millions d'euros à fin septembre

(AOF) - La trésorerie disponible de Theranexus au 30 septembre 2021 s'établit à 12,5 millions d'euros contre 13,5 millions d'euros au 30 juin 2021. Le niveau de trésorerie est relativement stable et assure à la société biopharmaceutique dans le traitement des maladies neurologiques, selon ses objectifs fixés, une visibilité financière supérieure à 18 mois. Elle devrait également bénéficier, sur le second semestre 2021, du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d'un montant de 1 million d'euros ainsi qu'un financement de Bpifrance à hauteur de 1 million d'euro dans le cadre du projet Neurolead.

S'agissant du THN102, premier traitement potentiel de la Somnolence Diurne Excessive (SDE) chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, les discussions avec plusieurs partenaires industriels potentiels se poursuivent.

Début septembre 2021, Theranexus a annoncé avoir obtenu le statut d'Investigational New Drug (IND) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) pour lancer un essai clinique de phase I/II de leur candidat médicament BBDF 101 dans la forme juvénile de la maladie de Batten, maladie rare et mortelle.

Le programme clinique débutera d'ici fin 2021 par une phase I/II. La phase III commencera après consultation de la FDA au second semestre 2022, une fois les résultats de pharmacocinétique et de tolérance établis lors des premiers 4,5 mois de traitement de la phase I/II.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.