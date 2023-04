Theradiag: trésorerie de 6,4 millions d'euros fin 2022, réduction de la perte nette

(AOF) - Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes, annonce une trésorerie de 6,4 millions d’euros. La société affiche une perte nette de 487 000 euros pour 2022, contre 767 000 euros en 2021. Au 31 mars 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires du 1er trimestre de 3,3 millions d’euros, en croissance de 6,1% comparé à l’exercice précédent, « grâce à une croissance de 27,4% du Théranostic ». Theradiag affiche une croissance des ventes de 9,7 % en 2022 portée par des activités IVD et Théranostic dynamiques.

" Grâce à son positionnement unique sur le marché en plein essor du monitoring des biothérapies et à une adaptation de son business model, Theradiag poursuit son rythme de croissance des ventes régulier ainsi que sa progression vers la rentabilité ", déclare Christian Policard, Président du Conseil d'Administration. " L'objectif de 2023 est désormais de développer une croissance rentable et pérenne tout en profitant des atouts de son nouvel actionnaire majoritaire, Biosynex. " conclut-il.

