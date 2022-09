Theradiag réduit ses pertes au premier semestre 2022

(AOF) - Theradiag a accusé au premier semestre 2022 une perte nette de 56 000 euros, contre une perte de 92 000 euros au premier semestre 2021. La perte d'exploitation atteint 129 000 euros contre une perte de 178 000 euros un an plus tôt. La société, spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, souligne que sa perte d'exploitation s'est réduite en dépit d'une base de comparaison élevée car l'activité Covid avait été contributrice à hauteur d'environ 150 000 euros au premier semestre 2021.

Comme communiqué précédemment, Theradiag a mis un terme à ces activités antigéniques au second semestre 2021.

Theradiag a maintenu ses investissements stratégiques dans de nombreux domaines qui alimenteront la croissance future de la société : commercialisation et accès aux marchés, recherche et développement et qualité (respect de la norme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de l'Union européenne (IVDR)).

De plus, sans impacter la pénétration stratégique des marchés notamment importants, la direction de Theradiag poursuivra l'optimisation de son organisation commerciale dans les pays stratégiques en vue d'accélérer un retour sur une rentabilité forte dès les prochains mois.

Au 30 juin 2022, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros, en hausse de 14,3%.

A la même date, la trésorerie du groupe s'établissait à 6 millions d'euros, contre 7,1 millions d'euros au 31 décembre 2021. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la société exposé à l'occasion de son augmentation de capital réalisée en octobre 2021.

En termes de perspectives, la société poursuit l'application de son plan stratégique dans la perspective d'atteindre une marge positive structurelle dès 2023.

