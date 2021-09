Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag : réduction des pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Theradiag publie un résultat net, impacté des éléments exceptionnels, en amélioration de 59,8% à -92.000 euros au titre du premier semestre 2021, ainsi qu'un résultat d'exploitation en progression de 57,9% à -178.000 euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,5% à 5,5 millions d'euros en dépit d'un contexte économique et sanitaire caractérisé par la persistance dans l'ensemble des pays des difficultés d'accès aux soins en milieu hospitalier pour les patients en immunothérapie. 'Ces résultats démontrent le succès de la phase de structuration engagée il y a plusieurs semestres. Il convient désormais d'accélérer la croissance sur nos marchés de prédilection, en particulier sur celui du Théranostic', commente Pierre Morgon, président du conseil.

Valeurs associées THERADIAG Euronext Paris -3.79%