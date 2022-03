Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag: perte nette creusée en 2021 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 14:37









(CercleFinance.com) - Theradiag publie un résultat net de -767.000 euros au 31 décembre 2021 contre -231.000 euros au 31 décembre 2020, baisse de résultats qui 'résulte de charges non-récurrentes liées à l'activité Covid qui a été déployée de manière opportuniste en 2020'.



La société de diagnostic in vitro a réalisé un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, soit une progression de 6,8% (+13% pour le Théranostic) en ligne avec ses priorités stratégiques définies en amont de sa levée de fonds réalisée en novembre dernier.



'Sur l'année 2022, nous comptons accélérer notre croissance afin de confirmer notre position de leader sur le marché des biothérapies et de développer de nouveaux actifs pour soutenir notre expansion', déclare Pierre Morgon, président du conseil d'administration.





