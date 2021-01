THERADIAG : marquage CE pour 4 nouveaux kits de tests i-Tracker

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Le dirigeant a ajouté qu'en " s'adressant à plus de pathologies, cette extension de gamme contribue au développement de la surveillance thérapeutique individualisée d'encore plus de biothérapies. "

(AOF) - Theradiag a annoncé lundi soir avoir réalisé le marquage CE de quatre kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker destinés au monitoring des biothérapies. « Nous sommes très heureux d'annoncer ce nouveau marquage CE qui nous permet désormais de proposer à la commercialisation huit kits de tests innovants qui sont notamment adaptés à notre plateforme i-Track10 », a commenté Bertrand de Castelnau, le directeur général de Theradiag, « cette dernière offre un meilleur temps de rendu de résultats, bénéfique aux cliniciens et aux patients. »

