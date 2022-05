Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag: lancement de deux kits supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 13:29









(CercleFinance.com) - Theradiag annonce le lancement de deux kits supplémentaires de sa gamme de tests i-Tracker : i-Tracker Certolizumab et i-Tracker Anti-Certolizumab, tous adaptés à l'i-Track10, son automate permettant un chargement continu (random access).



Le marquage CE de ces deux nouveaux kits i-Tracker est désormais effectué et leur mise sur le marché a été déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).



Les kits Certolizumab sont dédiés au monitoring des biothérapies utilisées dans le cadre de traitement des maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite et le psoriasis.





