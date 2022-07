Theradiag : hausse de son chiffre d'affaires semestriel de 14,3 %

(AOF) - Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros au 30 juin 2022, contre 5,5 millions au premier semestre 2021, soit une progression de 14,3 %. La branche diagnostic in vitro (IVD) affiche une forte croissance de chiffres d'affaires (+ 19,3 %, soit 3,2 millions d'euros) et performe particulièrement sur le marché français (+ 29,3 % pour un chiffre d'affaires s'établissant à 2,1 millions d'euros).

De son côté, l'activité Théranostic poursuit sa dynamique en enregistrant un nouveau semestre de croissance solide avec une hausse de 9,3%, soit plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires.

"Nous avons su maintenir notre progression habituelle sur le Théranostic et profiter d'opportunités de marché sur le diagnostic in vitro. Au cours du second semestre 2022, nous nous attacherons à poursuivre la mise en place de notre plan stratégique nous permettant de faire progresser l'ensemble de nos indicateurs financiers", a indiqué Bertrand de Castelnau, directeur général de Theradiag.

