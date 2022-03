Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag: évolution de la composition du conseil information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 11:22









(CercleFinance.com) - Theradiag annonce qu'une évolution de la composition de son conseil d'administration sera soumise au vote lors de l'assemblée générale annuelle du 5 mai, consécutivement à l'entrée de Biosynex au capital avec une participation de 25,07%.



Il sera ainsi soumis au vote des actionnaires, les nominations en qualité d'administrateurs de Larry Abensur (PDG de Biosynex), Thomas Lamy et Thierry Paper (tous deux directeurs généraux délégués de Biosynex).





