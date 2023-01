Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag: croissance de près de 10% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Theradiag affiche un chiffre d'affaires de 12,2 millions d'euros au titre de l'année 2022, soit une progression de 9,7% en ligne avec son plan de marche, avec une part accrue réalisée à l'étranger (55% contre 52% en 2021).



La société précise que son activité Théranostic affiche de nouveau une solide croissance sur 2022 (+10,1%), en dépit de moins d'instruments vendus, de même que son activité historique du diagnostic in vitro (+9,2%), malgré l'arrêt de l'activité de tests Covid en 2021.



'Portée par son nouveau plan stratégique, la société poursuivra dans les semestres à venir l'amélioration de ses indicateurs de performance', conclut Pierre Morgon, président du conseil d'administration de Theradiag.





