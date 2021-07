Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag : croissance de 12,5% du CA semestriel Cercle Finance • 19/07/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Theradiag affiche un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros au premier semestre 2021, en croissance de 12,5% malgré un contexte de 'persistance dans l'ensemble des pays des difficultés d'accès aux soins en milieu hospitalier pour les patients en immunothérapie'. L'activité Théranostic a progressé de 14,7% à 2,8 millions d'euros, portée en particulier par la dynamique des ventes de l'automate i-Track, tandis que l'activité Diagnostic In Vitro (IVD) a enregistré une croissance de 10,4%, à 2,7 millions.

Valeurs associées THERADIAG Euronext Paris -3.49%