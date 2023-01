Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag: chiffre d'affaires 2022 sans surprise information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 12:29









(CercleFinance.com) - L'action Theradiag s'inscrit en petite hausse de 0,7% lundi à la Bourse de Paris, les investisseurs se montrant rassurés par les chiffres d'acticité sans surprise publiés dans la matinée par le spécialiste du diagnostic.



Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 12,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2022, en croissance de 9,7%, notamment sous l'effet de solides performances à l'export (hors Etats-Unis) matérialisée par une progression de +23,3%.



Dans le 'théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic qui mesure l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies chroniques et permettent leur bonne mise en oeuvre), la croissance atteint 10,1%



L'activité historique de diagnostic in vitro affiche quant à elle un chiffre d'affaires en progression de 9,2% à 5,8 millions d'euros.



Au 31 décembre 2022, la trésorerie de Theradiag s'élevait à 6,4 millions d'euros contre 7,1 millions d'euros au 31 décembre 2021, un niveau jugé 'conforme au plan de marche' de la société.



A l'issue de son offre publique d'achat (OPA), clôturée la semaine passée, Biosynex détenait plus de 68,8% du capital et au moins 68,6% des droits de vote de Theradiag, ce qui signifie que la condition minimale requise l'offre est satisfaite.





