Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theradiag : Biosynex se renforce au capital information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le groupe de tests de diagnostic rapide Biosynex annonce détenir désormais 2.468.932 actions Theradiag, soit 18,82% du capital et 18,89% des droits de vote de cette société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic. Ce renforcement fait suite à un achat de titres sur le marché et à sa participation à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de Theradiag, qui s'est clôturée le 24 novembre.

Valeurs associées THERADIAG Euronext Paris +53.47%