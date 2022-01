Theradiag : activité en hausse de 6,8% en 2021

(AOF) - Theradiag a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, en hausse de 6,8 %, " en ligne avec les priorités stratégiques définies par la société en amont de sa levée de fonds réalisée fin octobre dernier". Les ventes ont bondi de 25,9% à l'export et de 17% aux Etats-Unis. En France, l'activité est en recul de 5,9%. Ce léger repli s'explique par le niveau avancé de maturité du marché et l'effet de base défavorable lié aux ventes Covid Ag en 2020.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 7,1 millions d'euros contre 1,4 million d'euros au 30 juin 2021.

La société a su stabiliser depuis plus de 12 mois son niveau de trésorerie autour de 2 millions d'euros, hors augmentation de capital.

Dorénavant, suite à cette augmentation de capital réalisée en octobre dernier, la société dispose d'un horizon de financement jusqu'à fin 2026 et donc de son autonomie financière moyen-terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.