Theraclion : ventes semestrielles multipliées par cinq

(CercleFinance.com) - L'action Theraclion progresse en Bourse ce mardi après que le spécialiste de l'échothérapie a fait état de ventes multipliées par cinq pour son premier semestre. Dans un communiqué, la 'medtech' explique que son activité commerciale a repris après de longs mois de confinement et de suspension des traitements médicaux non urgents, en raison de la crise sanitaire mondiale. En conséquence, la société a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 885.000 euros, contre 169.000 euros sur la même période de 2020. L'entreprise, qui se dit en passe de retrouver ses performances 'pre-covid', ajoute s'attendre à un second semestre 'réussi', ce qui lui permettait d'afficher une hausse de 1,3% de son cours de Bourse mardi en fin de matinée.

Valeurs associées THERACLION Euronext Paris -0.53%