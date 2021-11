Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theraclion : un traitement de varices réalisé à Hong Kong information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Theraclion annonce le succès du premier traitement par échothérapie des varices en Chine, à l'hôpital Kwong Wah de Hong Kong, premier jalon d'une étude qui vise à démontrer l'efficacité du SONOVEIN en tant que méthode innovante de traitement des varices. 'Nous savons que Hong Kong sera notre porte d'entrée du marché chinois et une plaque tournante pour le reste de l'Asie', explique David Caumartin, le PDG de la société française de technologies chirurgicales.

Valeurs associées THERACLION Euronext Paris +10.08%