Theraclion : un spécialiste de la santé entre au conseil

(CercleFinance.com) - Theraclion a annoncé mercredi l'arrivée d'un homme d'affaires spécialisé dans le secteur de la santé, Mehdi El Glaoui, au sein de son conseil d'administration.

El Glaoui, qui a investi dans la société à hauteur de 1,5% du capital, dit avoir décidé de rejoindre le conseil d'administration du spécialiste des ultrasons en raison de son potentiel de développement 'très intéressant'.

'Au-delà de sa technologie, qui permet de transformer le geste chirurgical, la combinaison de l'imagerie et de la robotisation avec l'intelligence artificielle peut propulser l'entreprise beaucoup plus loin en termes de traitements et de développement', a-t-il expliqué.

Pour mémoire, Theraclion est à l'origine d'une technologie d'échothérapie utilisant des ultrasons focalisés à haute intensité pour le traitement des varices.

Docteur en pharmacie et professeur associé à la faculté de Médecine de Liège, Mehdi El Glaoui a notamment été PDG des laboratoires Wyeth entre 1997 et 2007 avant de fonder en 2011 Majorelle, une société spécialisée dans le développement de produits pharmaceutiques en gynécologie et urologie.