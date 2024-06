Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Theraclion: publication scientifique saluée en Bourse information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Theraclion se hisse parmi les plus fortes hausses du marché parisien vendredi matin suite à une publication scientifique faisant état de l'efficacité de sa technologie dédiée au traitement des varices.



Peu avant 11h00, le titre de la 'medtech' gagne près de 12%, ce qui lui permet d'afficher désormais une évolution positive depuis le début de l'année, avec un gain de 10%.



L'étude - publiée dans la revue 'Phlebology, The Journal of Venous Disease' qui couvre la recherche sur les maladies vasculaires - a montré que sur 188 patients traités avec sa plateforme Sonovein, le taux de réussite atteignait 98,3% à 12 mois.



Ces données sont comparables à celles d'autres études sur Sonovein, notamment une étude de faisabilité américaine ayant abouti à un taux de réussite de 95%, rappelle la société.



Theraclion est à l'origine d'un dispositif reposant sur les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) ne nécessitent pas d'incisions ni de salle d'opération, susceptible de remplacer les procédures chirurgicales.



Les résultats de l'étude du Pr Paolo Casoni ont par ailleurs été présentés dans quatre congrès récents, à Bologne au congrès de la Société de Médecine Esthétique, à Pérouse à la Société Italienne de Phlébologie et à Parme lors de la réunion phlébologique de Chiesi Farmaceutici.





