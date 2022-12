Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theraclion: partenariat avec l'Université de Virginie information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Theraclion annonce la signature d'un partenariat commercial avec l'Université de Virginie (UVA), aux États-Unis, pour l'utilisation de la dernière technologie de Theraclion dans un nouveau traitement expérimental du cancer du sein.



Cette étude pilote, qui a reçu le feu vert de la FDA, va évaluer l'effet combiné des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) et de la chimiothérapie à faible dose sur la réponse immunitaire chez des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce.



'Si l'association des HIFU à la chimiothérapie augmente ainsi la réponse immunitaire des patientes, ce traitement combiné pourrait offrir aux patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce de meilleures chances de survie', estime la société.





