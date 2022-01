Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Theraclion: nouveau président du conseil nommé information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - La société de technologies médicales Theraclion annonce la nomination de Yann Duchesne en tant que président du conseil d'administration après le décès, à la mi-décembre, de Christopher Bödtker qui avait été nommé à cette fonction en avril 2020.



Yann Duchesne est un dirigeant français chevronné qui a siégé à de nombreux conseils d'administration dans le monde entier. Il est président d'un groupe pharmaceutique (Medis) et actionnaire fondateur d'une société de biotechnologie basée en Californie (Phylex).





Valeurs associées THERACLION Euronext Paris -7.55%